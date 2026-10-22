Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan açıklama: e-Devlet'te hizmetler kesintisiz sürüyor

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin üzerinde çalıştığı PHP yazılımında ortaya çıkan “PHP2Shell” açıklarına karşı ulusal ölçekte yürüttüğü çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada "e-Devlet kapısı başta olmak üzere kamu dijital hizmetleri kesintisiz şekilde sunulmaya devam ediyor. Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle olası riskler takip ediliyor" denildi.

PHP açığı ne anlama geliyor?

İnternet sitelerinin ve çevrimiçi hizmetlerin çalışmasını sağlayan PHP yazılımında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, dünya genelinde acil güncelleme çağrılarına yol açtı.

Bazı kurumlar internet sitelerini tedbiren erişime kapatırken Türkiye’de Siber Güvenlik Başkanlığı ulusal ölçekte tarama başlattı.

“PHP2Shell” adı verilen açıklar, belirli koşullarda saldırganların kullanıcı adı veya şifreyle giriş yapmadan, bir internet sitesinin çalıştığı sunucuda kendi kodlarını çalıştırmasına imkân tanıyor. Bunun sonucunda hassas veriler açığa çıkabiliyor, site içeriği değiştirilebiliyor veya hizmet kesintiye uğratılabiliyor.

PHP güvenlik ekibi, açıkları gideren sürümleri 21 Ekim’de yayımladı.

PHP nedir, günlük hayatta nerede karşımıza çıkıyor?

PHP, internet sitelerinin sunucu tarafında çalışan bir programlama dili. Bir sayfayı açtığımızda gerekli bilgilerin veritabanından alınması, işlenmesi ve tarayıcımızda görüntülenecek içeriğin hazırlanması gibi görevleri yerine getiriyor.

Kullanıcılar genellikle adını görmese de PHP, çevrimiçi mağazalardan haber sitelerine kadar pek çok hizmetin arka planında çalışıyor.

WordPress, Drupal ve Joomla gibi internet sitesi yönetim sistemleri ile Wikipedia’nın kullandığı MediaWiki de PHP üzerine kurulu.

Bu nedenle yazılımın kendisindeki bir açık, birbirinden bağımsız çok sayıda siteyi ilgilendiriyor.