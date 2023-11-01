Siber saldırı şüphesi: THY'de bazı seferler iptal
Türk Hava Yolları'nda (THY), network alt yapısında yaşanan sorun nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamıyor. THY, İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arısındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Aksaklığın siber saldırı kaynaklı olabileceği üzerinde de duruluyor.
THY'nin Troya check-in sisteminde bugün teknik arıza yaşanıyor.
THY'den yapılan ilk açıklamada arızanın 30 dakika içinde çözüleceği açıklanmıştı. Sistemde yaşanan arıza nedeniyle saat 17.00'den sonra bilet satışları durdu. Check-in işlemleri uzun süre yapılamadı.
THY'nin İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm seferleri iptal edildi. Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sistemsel sorunlar nedeniyle İstanbul çıkışlı saat 22.00'ye kadarki tüm seferlerin iptal edildiği ve bu kapsamda biletli yolcuların konaklama, iade, doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceği duyuruldu.