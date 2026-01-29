Siber suçlara yönelik operasyon: 200 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyel medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 200 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" ifadesini kullandı.

19 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik son 5 gündür süren operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin; 65’i tutuklandığını kaydeden Yerlikaya, 48 şüpheli hakkında hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı; "Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "görev yap kazanç sağla ve ürün satışı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Siber suçlara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, dijital alanda vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermiyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."