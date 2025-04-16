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Siber suçlara yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "10 il merkezli 'Siber Suç ve Suçlulara' yönelik emniyetimiz tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Siber suçlara yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünce "siber suç ve suçlulara yönelik" 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, emniyet tarafından dün 10 il merkezli olmak üzere 31 kentte "siber suç ve suçlulara yönelik" operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

 

Operasyonlarda 223 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini kripto varlık aracılığıyla satın aldıkları, oltalama (phishing) siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan 'ürün bedeli, vergi' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın bilgisi ve rızası dışında banka hesaplarından kredi çekip, kendi hesaplarına transfer ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydederek, çalışmaları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını (MASAK) ve polisleri tebrik etti.

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