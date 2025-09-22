  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Siber suçlarla mücadele kapsamında 170 şüpheli yakalandı
Takip Et

Siber suçlarla mücadele kapsamında 170 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 170 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Siber suçlarla mücadele kapsamında 170 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 170 şüpheliyi yakaladıklarını belirterek, "18 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 55 şüpheli şahsın tutuklandığını, 34’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca el konulduğu bilgisini veren Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Bakan Yerlikaya, valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, il emniyet müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, "Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım" ifadesini kullandı.

Altın rekora göz kırptı, uzman isimler uyardı! Yatırımcı ne yapmalı?Altın rekora göz kırptı, uzman isimler uyardı! Yatırımcı ne yapmalı?Ekonomi
Kartalkaya'daki otel yangını davası bugün devam edecekKartalkaya'daki otel yangını davası bugün devam edecekGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 22 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 22 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan depremAFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan depremGündem

 

Gündem
Kartalkaya'daki otel yangını davası bugün devam edecek
Kartalkaya'daki otel yangını davası bugün devam edecek
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan deprem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan deprem
Ayşe Barım: Sektör bana sahip çıkmadı, bunun yasını tutuyorum
Barım: Sektör bana sahip çıkmadı, bunun yasını tutuyorum
Cumhurbaşkanı ABD’de, gözler Trump görüşmesinde
Cumhurbaşkanı ABD’de, gözler Trump görüşmesinde
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'da da hissedildi
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'da da hissedildi