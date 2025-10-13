  1. Ekonomim
Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli yakaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 5 gündür süren operasyonlarda 274 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında 5 gündür süren operasyonlarda 274 şüpheliyi yakaladıklarını belirterek, "25 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheli şahıs tutuklandı.

123’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 10 adet soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 adet araç ile 7 adet tapuya el konuldu. Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Servisini arayalım. Biz gereğini yaparız."

