  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Siber suçlarla mücadele operasyonları: Bir haftada 346 şüpheli yakalandı, 99'u tutuklandı (Video)
Takip Et

Siber suçlarla mücadele operasyonları: Bir haftada 346 şüpheli yakalandı, 99'u tutuklandı (Video)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 346 şüphelinin yakalandığını, bunların 99'unun tutuklandığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Siber suçlarla mücadele operasyonları: Bir haftada 346 şüpheli yakalandı, 99'u tutuklandı (Video)
Takip Et

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 21 il merkezli çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "araç kiralama, kapora bedeli, yüksek kazanç ve kiralık bungalov" bahaneleriyle vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 21 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada 346 şüpheliyi yakaladık. 99 şüpheli şahıs tutuklandı. 60'ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme ve nitelikli hırsızlık, yasak cihaz ve programlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 6 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 milyon 800 bin lira değerinde 7 araca ve 1 iş yerine el konuldu."

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Unutmayalım, Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

Gündem
Terör örgütü PKK silah bırakıyor: DEM Partililerin de olduğu 150 kişilik grup Irak'a geçiş yaptı
Terör örgütü PKK silah bırakıyor: DEM Partililerin de olduğu 150 kişilik grup Irak'a geçiş yaptı
FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına soruşturma: 16 gözaltı kararı
FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına soruşturma: 16 gözaltı kararı
Terörsüz Türkiye için tarihi gün: Terör örgütü PKK silah bırakıyor, tasfiye 3-4 ay sürecek
Terörsüz Türkiye için tarihi gün: PKK silah bırakıyor, tasfiye 3-4 ay sürecek
Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
CHP'li 134 vekilden ortak açıklama: Dimdik ayaktayız asla ödün vermeyeceğiz
CHP'li 134 vekilden ortak açıklama: Dimdik ayaktayız asla ödün vermeyeceğiz
Bakan Bayraktar, TES-İŞ ve MADEN-İŞ ile görüştü
Bakan Bayraktar, TES-İŞ ve MADEN-İŞ ile görüştü