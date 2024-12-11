SİBERAY'da yasa dışı bahis uyarısı: Teröre finansör olmayın
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yasa dışı bahse karşı uyardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı bahisten uzak durun, terör örgütlerine finansör olmayın." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, yasa dışı bahis oynama, oynatma, para nakline aracılık etme ile oynamaya teşvik etmenin suç olduğu ve ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
🔒YASA DIŞI BAHİSTEN UZAK DURUN, TERÖR ÖRGÜTLERİNE FİNANSÖR OLMAYIN❗— Siberay (@SiberayEGM) December 11, 2024
⚽️Yasa dışı bahis oynama, oynatma, para nakline aracılık etme ve oynamaya teşvik etmenin suç olduğunu ve ağır cezalarla karşılaşabileceğinizi UNUTMAYIN⚠️
📢 Yasa Dışı Bahise KIRMIZI KART 🟥#SİBERAYUyarıyor… pic.twitter.com/waGuL4brPY