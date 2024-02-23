Sibergöz-22 operasyonunda 14 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Operasyonda şüpheliler tarafından "Telegram" isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirilerek görüntülerin satın alındığı tespit edildi.



Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.