Sibergöz operasyonunda Ece Pulaş tutuklandı
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen Sibergöz operasyonunda gözaltına alınan ekonomi yorumcusu Ece Pulaş ile kripto para borsasının tanınan isimlerinden Yavuz Usta tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 26 Kasım'da açıkladığı İstanbul merkezli 8 ilde 24 Kasım’da düzenlenen Sibergöz 8 operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Forex uzmanı olmayan kişilerin, güven oluşturmak amacıyla medyayı ve sosyal medyayı da kullandıkları ileri sürüldü.
Kendi kurdukları panellerle yüksek kâr gösteren şüphelilerin milyonlarca lira vurgun yaptığı belirtildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan ekonomi yorumcusu Ece Pulaş ile kripto para borsasının tanınan isimlerinden Yavuz Usta'nın tutuklandığı ortaya çıktı.