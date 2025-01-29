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Sibirya soğukları etkili oldu: Göle ilçesi eksi 32,3 dereceyle adeta dondu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan, kış sezonunun en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 32,3 derece ile bölgenin en soğuk ilçesi oldu. Ağaçlarda ve çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Haber Merkezi
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Sibirya soğukları etkili oldu: Göle ilçesi eksi 32,3 dereceyle adeta dondu
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Kar yağışının etkisini kaybettiği bölge Sibirya soğuklarına teslim oldu. Bölge, kış mevsiminin en soğuk gecesini yaşadı. Meteoroloji verilerine göre bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın 2 bin 30 rakımlı Göle ilçesinde sıfırın altında 32,3 derece olarak ölçüldü.

Sıfırın altında 32,3 derece

Soğuk hava Ardahan merkez ve diğer ilçelerinde de etkili oldu. Meteoroloji ölçümlerine göre dün gece Ardahan'da en düşük sıcaklık eksi 23,7 derece olarak belirlenirken, Damal'da eksi 18, Göle'de eksi 32,3, Hanak'ta eksi 23,6, Posof'ta ise eksi 12 derece olarak tespit edildi.

Sürücüler, park halindeki araçlarını çalıştırmak için uzun süre uğraştı. Ağaçlar, kırağıdan beyaza bürünürken, çeşmeler buz tuttu, uzun sarkıtlar oluştu. Donan araçlarını çalıştırmak için uzun uğraşlar veren bazı vatandaşlar, "Kış kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Şu anda yaşamak çok zor, sabah saatlerinde çalışmayan araçlarımızı takviye yaparak çalıştırabiliyoruz" dedi.

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