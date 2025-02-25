Sibirya soğukları İstanbul'u terk ediyor: Sıcaklıklar artacak

İstanbul'da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk havanın erimesinin terk edilmesiyle birlikte sıcaklıkların artacağı ve mevsimlerin normallerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Hava nasıl olacak?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yıllık haftalık hava tahmin raporuna göre bugün (25 Şubat 2025 Salı) şehir genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakimi olacak.

Gün içindeki sıcaklıkların 7 derece seviyelerinde seyrederken yağış öngörülmüyor. Sabah saatleri 3 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatleri ise 7 dereceye kadar yükselecek.

Akşam saatlerinde 6 derece gece ise 5 derece olarak ölçülecek. Nemlerin yüzde 45-70 aralığında katlanması sağlanırken, rüzgarın lodos ve kıble yönlerinden hafif, zaman orta kuvvette (5-20 km/s) tahmin ediliyor.

Barajların doluluk oranları artıyor

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 72,20 seviyesindeyken, deniz suyu sıcaklığı ise 8 derece olarak kaydedildi.

Haftalık tahminlere göre İstanbul'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor.

26 Şubat Çarşamba: En düşük 3 derece, en yüksek 9 derece

27 Şubat Perşembe: En düşük 5 derece, en yüksek 12 derece

28 Şubat Cuma: Yerel yağmurlar bekleniyor, sıcaklıklar 5-10 derece arasında

1-3 Mart Hafta sonu: En düşük 5 derece, en yüksek 11-12 derece, bahar havasına daha yakın bir seyir bekleniyor.

Sibirya soğukları sona eriyor

İstanbul'da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk havanın erimesinin terk edilmesiyle birlikte sıcaklıkların artarak mevsimlerin normallerine yükseleceği, cemrenin ise belirgin şekilde hissedileceği tahmin ediliyor.

Mart sıcaklıklarının ortalarına kadar sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri sıcaklığı ile 1-3 derece altında tutulacağı tahmin ediliyor.