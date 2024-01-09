Sibirya soğukları geldi! Meteoroloji'den 18 il için sarı alarm... İstanbul'a kar yağış uyarısı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası beraberinde kar yağışını da getirdi. Hava sıcaklıkları, batı ve iç kesimlerde hissedilir miktarda (6-12 derece) azalacak.

18 il için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (9 Ocak) 18 il için sarı kodlu uyarı verdi. MGM tarafından Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

MGM'nin hava tahmin raporuna göre yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa’nın kuzey ve batı, Balıkesir’in güney ve batı ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir’in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz’de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışlar, Antalya’nın doğusu ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacak.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

Bugün hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların sabah saatlerinde yağmur şeklinde, zamanla Trakya'nın batısında ve Marmara'nın güneyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 3°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ve Adana ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması, Toroslar'ın batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda aralıklı yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Ordu ve Tokat çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi, batı kesimlerde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu