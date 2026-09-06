Sıcak hava sürüyor, bazı illere yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri

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Hafta sonunun son gününde plan yapan milyonlarca vatandaş, 6 Eylül Pazar günü yurt genelinde havanın nasıl olacağını merak ediyor. “Bugün yağmur yağacak mı?”, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?” soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

Özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağışların etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İstanbul’da ise günün parçalı ve az bulutlu geçmesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde sıcaklıklar kaç dereceye ulaşacak?

İşte 6 Eylül 2026 Pazar günü il il Meteoroloji hava durumu tahminleri...

Güneşli ve az bulutlu hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Yağış Uyarısı: Pazar günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop, Trabzon, Rize, Artvin ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Üç büyük şehirde hava nasıl olacak?

İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da pazar günü yağış beklenmiyor. Gün boyunca az bulutlu ve güneşli bir havanın etkili olacağı kentte, en yüksek sıcaklığın 30°C, gece sıcaklığının ise 19°C civarında olması tahmin ediliyor.

Ankara Hava Durumu: Başkent Ankara'da pazar günü az bulutlu ve açık bir hava hakim. Gün içerisinde termometrelerin 30-32°C seviyelerine kadar yükselmesi öngörülüyor.

İzmir Hava Durumu: İzmir'de sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Pazar günü kent genelinde az bulutlu ve sıcak bir hava beklenirken, günün en yüksek sıcaklığı 34-35°C civarında seyredecek.

Bölge bölge hava durumu

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvete zaman zaman esmesi bekleniyor.

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, 32°C Edirne: Az bulutlu ve açık, 33°C

Kocaeli: Az bulutlu, 30°C

Ege Bölgesi

Açık ve güneşli hava etkisini koruyor. İç kesimler dahi sıcaklık değerleriyle yaz günlerini aratmıyor.

Denizli: Açık ve güneşli, 36°C Muğla: Az bulutlu ve açık, 35°C Akdeniz Bölgesi Bölge genelinde açık ve yüksek sıcaklıklar öne çıkıyor.

Antalya: Açık ve sıcak, kent merkezinde 40°C Adana: Az bulutlu ve açık, 36°C.

İç Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.

Eskişehir: Az bulutlu, 30°C

Konya: Açık ve güneşli, 31°C

Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde yerel yağış geçişleri görülebilir.

Sinop: Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı, 27°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 28°C

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu hariç bölge genelinde açık ve sıcak hava hakim.

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı, 24°C

Gaziantep: Açık ve güneşli, 37°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39°C