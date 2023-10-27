Sıcaklık 30 dereceyi aşacak! Yaz gibi hafta sonu geliyor…
Hafta sonunda yurdun büyük bölümünde havanın açık olması beklenirken sıcaklıkların özellikle güneyde 30 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre hafta sonu yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava bekleniyor.
Sıcaklık değerlerinin özellikle güney şehirlerimizde 30 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.
Bugün için tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 25
İstanbul: Parçalı bulutlu 25
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Antalya: Parçalı bulutlu 26
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Erzurum: Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26