Sıcaklık 30 dereceyi aşacak! Yaz gibi hafta sonu geliyor…

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hafta sonu yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava bekleniyor.

Sıcaklık değerlerinin özellikle güney şehirlerimizde 30 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.

Bugün için tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı bulutlu 25

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26