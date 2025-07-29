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Sıcaklık günün ilk yarısında 23 ilde 40 dereceyi aştı

Günün ilk yarısında sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı. En yüksek sıcaklık Şırnak'ta 47,8 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46,5 dereceyle Mardin, 45,7 dereceyle Siirt izledi.

Haber Merkezi
AA
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Sıcaklık günün ilk yarısında 23 ilde 40 dereceyi aştı
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde öğleye kadar olan sıcaklıklar 23 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

En yüksek sıcaklık Şırnak'ta 

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09:00 ile 13:00 saatleri arasında 23 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Şırnak'ta 47,8 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46,5 dereceyle Mardin, 45,7 dereceyle Siirt izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:

Sıcaklık günün ilk yarısında 23 ilde 40 dereceyi aştı - Resim : 1

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