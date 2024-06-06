Sıcaklık rekoru kıran Adana'da, güneş çarpmasına karşı çalışma saatleri revize edilsin önerisi

Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, sıcak havada güneş altında çalışanların ve 65 yaş üzeri vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Bence çalışma saatleri modifiye edilebilir. Özellikle tarım işçileri çok aşırı sıcaklarda çalışmalarını devam ettiriyorlar ve bu maalesef insani değil. Sabah 06.00-09.00 arası ile 17.00-20.00 saatleri çalışmak için daha mantıklı olabilir" dedi.

"65 yaş üstü gerekmedikçe dışarı çıkmamalı"

Adana'da tüm zamanların Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldığı şu günlerde özellikle tarım işçileri ve daha birçok çalışan ekmek parası için güneş altında iş yapmak zorunda kalıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir tarım işçisi tarlada kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Aşırı sıcakların hayati tehlike oluşturduğu şu günlerde Medline Hastanesi Kardiyoloji Doktoru Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, vatandaşların sıcak havada dikkat etmesi gerekenler konusunda uyardı. 65 yaş üzeri vatandaşların kesinlikle gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Katırcıbaşı, kendi hastalarına da bu hafta itibarıyla yürüyüşlerini bir süreliğine durdurmaları tavsiyesinde bulunduğunu söyledi. Güneşe maruz kalınması sonucunda ortaya çıkabilecek güneş çarpması semptomlarını da hatırlatan Katırcıbaşı, şuur kaybına varabilecek semptomlara karşı bol sıvı tüketimini önererek, açık renkli kıyafetler tercih edilmesi ve yalnızca belirli saatlerde dışarı çıkılması tavsiyelerinde bulundu.

"Güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmasınlar"

Sıcak havalarda vücudun su kaybının arttığını hatırlatan Katırcıbaşı, "Ben bütün hastalarıma bu hafta itibarıyla yürüyüşlerini durdurmalarını söyledim. Hissedilen sıcaklığın aşırı yükseldiği bu dönemlerde yürüyüşlerini durdurmalarını, sıvı ağırlıklı beslenmelerini ve aldıkları sıvı miktarına dikkat etmeleri gerektiğini, kesinlikle dışarı çıkmaları gerekiyorsa açık renkli elbiseler giymeleri gerektiğini özellikle belirtiyorum. Genel olarak sıcaklarda en korktuğumuz şey kişilerin yeteri miktarda sıvı tüketmemesi. Güneşin dik geldiği saatlerde ise dışarı çıkmasınlar" şeklinde konuştu.

Halk arasında güneş çarpması olarak tabir edilen durumu yaşayan kişilerin şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetlerinin ortaya çıktığını aktaran Katırcıbaşı, "Güneş çarpması olarak açıkladığımız durum, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve şuur kaybına kadar gidebilecek semptomlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Çalışmak zorunda olan kesimin iş saatleri revize edilebilir"

Güneş altında çalışmak zorunda kalan tarım işçileri, inşaat işçileri ve diğer çalışanların iş saatlerine yönelik kurumlara revize önerisinde de bulunan Katırcıbaşı, "Bence çalışma saatleri modifiye edilebilir. Özellikle tarım işçileri çok aşırı sıcaklarda çalışmalarını devam ettiriyorlar ve bu maalesef insani değil. Sabah 06.00-09.00 arası ile 17.00-20.00 saatleri çalışmak için daha mantıklı olabilir. Çünkü 10.00-14.00 saatleri arasında güneş dik geliyor ve tabiri caiz ise insanın canını alıyor. Sabahın erken saatlerinde başlanarak 09.00-10.00 gibi ara verilebilir. Bildiğim kadarıyla bazı belediyeler bu sistemi uyguluyor. Özel iş yerlerinde de bu sistem uygulanabilir" dedi.

"İlla çıkılacak ise güneş doğmadan çıkın"

Kendi anne ve babasına sıcak havalarda dışarı çıkmayı yasakladığını belirten Katırcıbaşı, 65 yaş üzeri vatandaşları kastederek, "Onlar hiç dışarı çıkmasınlar. Ben anne ve babama yasakladım. İlla çıkılacak ise güneş doğmadan çıkın ve güneş battıktan sonra tekrar çıkmanız gerekiyorsa çıkın. Bazen hakikaten çıkmaları gerekiyor. Ekmek almaları, pazara gitmeleri gerekiyor. Çoğunlukla yalnız yaşayan insanlar çünkü. Alacaklarını dolaplarına biriktirerek almalarını öneriyorum. En mantıklısı bu" diye konuştu.