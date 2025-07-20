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Sıcaklıklar artıyor: Bakan Yumaklı'dan "orman yangını" uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olmasının "orman yangını riskini en üst seviyelere taşıdığını" ifade etti.

Haber Merkezi
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Sıcaklıklar artıyor: Bakan Yumaklı'dan "orman yangını" uyarısı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla orman yangılarına karşı uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklığındaki artışa dikkati çeken Yumaklı, "Meteorolojik veriler doğrultusunda önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olması, orman yangını riskini en üst seviyelere taşıyor" dedi.

"Orman yangınlarına sebebiyet vermenin, vatana kurşun sıkmaktan farkı olmadığını her fırsatta vurguluyoruz" diyen Yumaklı, "Biz, tarihimizin en güçlü hava-kara filosu ve orman kahramanlarımızla Yeşil Vatan’ı var gücümüzle savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım"

"Bu hayati mücadelede, vatandaşlarımızın en üst düzeyde duyarlılık göstermesini önemle rica ediyoruz" ifadesini kullanan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bir kez daha hatırlatıyoruz. Anız yakmayalım. Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım. Sigara izmaritini yere atmayalım. Atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım. Tarım makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En küçük bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım. Geleceğimizi, nefesimizi, umudumuzu hep birlikte koruyalım."

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