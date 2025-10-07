Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağışa dikkat!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor"

Türkiye'nin yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girdiğine değinen Yavuz, "Şunu da söyleyeyim, bu senenin belki de en derin alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altına girmiş durumdayız. Bu sebepten dolayı da Salı günü itibarıyla yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağışların başladığını görüyoruz. Çarşamba günü yine yurdun büyük bir bölümünde bu alçak basınç merkezi etkili olacak. Bu hızlı gelen alçak basınç merkeziyle birlikte de özellikle güney, iç ve doğu bölgelerimizde kuvvetli güneyli rüzgarların etkili olmasını bekliyoruz. Bunun yanında bugün için yurdun batı kesimlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları var. Salı gecesini, çarşambaya bağlayan saatlerde ise özellikle İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Ankara'nın kuzeybatısı, Eskişehir çevrelerinde, yine Konya'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yağışların hafta sonunda yurdu terk etmesini bekliyoruz"

Salı ve Çarşamba günü iç ve batı bölgelerinde yağışların beklendiğini belirten Yavuz, Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra doğuya doğru hareket eden yağışların Perşembe günü kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olmasını beklediklerini ifade etti. Yavuz, Cuma gününden itibaren de Kuzey Karadeniz kıyı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olan yağışlarla birlikte yağışların hafta sonunda yurdu terk etmesini beklediklerini dile getirdi.

"Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek"

Önümüzdeki üç gün boyunca sıcaklıkların hızla düşmeye devam edeceğini belirten Yavuz açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Cuma'ya kadar olan günler boyunca Çarşamba, Perşembe hızlı bir sıcaklık düşüşü var. İstanbul'da sıcaklıklar 19 derecelere kadar düşüyor. Ankara'da Perşembe günü sıcaklıktan 16 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Yine İzmir'de özellikle yarın, bugünkü kuvvetli yağışlarla birlikte sıcaklığın 18 dereceye kadar düşmesini beklemekteyiz. Bu düşüşlerle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşecek. Bunun yanında gece sıcaklıklar biraz daha yüksek. Özellikle İstanbul'da 12-13 derece, İzmir'de 14 derece, Ankara'da 5-6 dereceler civarında. Kuvvetli yağışlarımız da var bu sistemin gelişiyle birlikte. Nerelerde? Salı günü için Marmara'nın batısı kıyıya gidiyor. Akşam saatlerine kadar kuvvetli yağışlar devam ediyor. Çarşamba günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde, İç Ege'de, Güney Ege'de, Batı Akdeniz'e özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar var. Doğu Akdeniz'de Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın güney şeklindeki alanda da kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodos kuvvetli olarak esecek. Yer yer 80 km saate kadar çıkmasını bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın da bu kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmasını istemekteyiz. Hafta sonuna baktığımızda ise ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar bir miktar artıyor. Ankara'da 16 dereceye kadar düşen sıcaklıkların hafta sonunda 19-20 derecelere çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da 21-22 dereceleri göreceğiz. İzmir'de de 24-25 derecelerin görülmesini tahmin etmekteyiz."