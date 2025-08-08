  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sıcaklılar yedi kentte 40 dereceyi aştı
Takip Et

Sıcaklılar yedi kentte 40 dereceyi aştı

Günün ilk yarısında sıcaklılar yedi kentte 40 dereceyi aştı. Günün en yüksek sıcaklığı 42,6 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sıcaklılar yedi kentte 40 dereceyi aştı
Takip Et

Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde günün ilk yarısında termometreler 7 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 42,6 derece kaydedildi.

Sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde 42,3, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 42,2, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 41,6, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 40,9 ve Adana'nın Feke ilçesinde 40,6 derece ölçüldü.

Rusya, Ukraynalı çocukları katalogla evlat edindirecek!Rusya, Ukraynalı çocukları katalogla evlat edindirecek!Dünya
Gündem
Son dakika: Çanakkale alev alev yanıyor! Havalimanı uçuşa kapatıldı
Son dakika: Çanakkale alev alev yanıyor! Havalimanı uçuşa kapatıldı
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na saldırı
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na saldırı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 11,5 milyon insanımız hızlı tren konforuna kavuşacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: 11,5 milyon insanımız hızlı tren konforuna kavuşacak
Usta sanatçı Saadet Sun hayatını kaybetti
Usta sanatçı Saadet Sun hayatını kaybetti
Atık suyu yasalara aykırı şekilde deşarj eden ESKİ'ye 668 bin lira ceza uygulandı
Atık suyu yasalara aykırı şekilde deşarj eden ESKİ'ye 668 bin lira ceza uygulandı
Abdülhamid Han gemisi Türkali-33 kuyusunda yeni göreve başlayacak
Abdülhamid Han gemisi Türkali-33 kuyusunda yeni göreve başlayacak