Sabiha Gökçen Havalimanı'nda panik anları: Lodos sebebiyle bir uçak iniş yapamadı! (Video)
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçak, rüzgârın şiddeti nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos, hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş hazırlığı yapan bir uçak, şiddetli rüzgâr nedeniyle güvenli iniş gerçekleştiremeyerek pisti pas geçti. Uçağın iniş denemesi sırasında yaşananlar kameralara yansıdı.
Bazı uçaklar havada tur attı
Rüzgârın hızını artırmasıyla birlikte, iniş güvenliği riske giren bazı uçaklar havada tur atarak hava şartlarının düzelmesini bekledi. Pilotların, hava trafik kontrolüyle koordineli şekilde inişleri ertelediği öğrenildi. Yetkililer, lodosun etkisini sürdürdüğü saatlerde yolcuların uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinden takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu.