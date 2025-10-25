Şiddetli yağış Bakırköy’de alt geçidi göle çevirdi

  1. Ekonomim
İstanbul’u etkisi altına alan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Bakırköy Sahil Yolu’nda bir alt geçit suyla kaplanırken, çevrede ulaşımda güçlükler yaşandı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece etkisini arttırarak devam etti. Şiddetli yağış nedeniyle Bakırköy Yeşilköy Florya alt geçidi yağmur suları ile doldu. Bazı araçlar sudan geçemeyince yolunu değiştirdi. Bazı araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Araç sürücüleri hızlarını düşürerek alt geçitten geçerken İBB ekipleri de su biriken yolda çalışma başlattı.

Eski Havalimanı Caddesi’nde sürücüler zor anlar yaşadı

Yağmur sularının biriktiği bir nokta ise Eski Havalimanı Caddesi'ydi. Caddenin bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri cadde üzerinde güçlükle ilerlerken bazı araç sürücüleri de suya girmemek için araçları ile yolda manevra yapmak zorunda kaldı.

