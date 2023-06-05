Şiddetli yağışlar: 3 ilde eğitime ara verildi

Samsun'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkez ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Sağanak nedeniyle Ladik ilçesinde eğitime bir gün ara verildiği bildirilmişti.

Ladik Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğü, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 5 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

1 kişi hayatını kaybetti

Şehir merkezinde bazı caddeler göle döndü. Yollar çöktü, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi’nde sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Canik ilçesinde de bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı.

Büyükşehirden uyardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “Şehrimizde etkisini gösteren yoğun sağanak yağışından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; her noktaya ulaşmak için tüm personel ve ekipmanlarımız ile canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarları dikkate alarak siz kıymetli vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Eğitime bir gün ara

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağışın gün boyu etkili olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Ladik ilçesinde eğitimin sabah saatlerinde tatil edildiği hatırlatılarak, "Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Araçlar çöken istinat duvarının altında kaldı

Samsun'un Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

Beş araç çöken duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Polis, bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.

Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

Kastamonu

Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.

İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Amasya

Amasya'da pikniğe giden 3 kişiden 2'si sel sularına kapılarak kayboldu.

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş, 05 AAD 046 plakalı otomobille sel sularına kapıldı.

Serkan Ş, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat E. ve Zilal Ş. araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Henüz kayıp kişilere ait bir ize rastlanmazken AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince arama çalışmaları sürüyor.