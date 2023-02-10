Siemens deprem bölgelerine 1 milyon Euro bağışladı

Teknoloji şirketi Siemens, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen bölgelere bağışladığı rakamı açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede, "Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere ilk andan itibaren arama kurtarma faaliyetleri dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışmalar devam ediyor." denildi.

Siemens Türkiye, açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Dünyada 365 bin üzerindeki çalışanlarımızın katılımı ile bir bağış kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Siemens olarak çalışanlarımızın katkılarının toplamı kadar ilave bağış yaparak desteğimizi büyüteceğiz ve tüm meblağı kamu otoriteleri tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara aktaracağız.

Bunun yanı sıra Siemens Türkiye olarak çalışanlarımızla birlikte hazırladığımız temel ve acil ihtiyaçlardan oluşan yardım paketleri de İstanbul Kartal kampüsümüzde hazırlanarak AFAD koordinasyonuyla bölgeye ulaştırılmak üzere gönderilecektir. Siemens Türkiye olarak bu büyük afet ile ilgili bize ihtiyaç duyulan her alanda desteklerimizi sürdürerek, bu zor günleri hep birlikte aşacağız."