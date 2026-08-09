Sıfır konut alımı 4 yılın zirvesinde!

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Konut piyasasında alıcıların tercihi giderek yeni yapılara kayıyor. Deprem endişesi, eski binalarda artan bakım ve güçlendirme giderleri, yüksek aidatlar ve enerji verimsizliği, sıfır konutları daha cazip hale getiriyor.

Yılın ilk yarısında ilk el konut satışları 221 bin 487 adede ulaşarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü. Sektör temsilcilerine göre konut alıcıları artık yalnızca satış fiyatına değil, satın aldığı evin güvenliğine, işletme maliyetlerine ve tadilat gerektirip gerektirmediğine de bakıyor.

Özellikle İstanbul’da fiyat dengelerindeki değişim dikkat çekiyor. Bazı merkezi ilçelerde 30-40 yıllık ikinci el bir dairenin satış bedeliyle, gelişen bölgelerde iki sıfır daire satın alınabiliyor. Örneğin Kadıköy’de 40 yıllık bir apartman dairesine ödenen bedelle, yeni yapı stokunun yoğun olduğu Başakşehir gibi bölgelerde iki sıfır daireye sahip olunabilmesi, yatırımcıların ve oturum amaçlı alıcıların hesaplarını yeniden yapmasına neden oluyor.

Gelişen bölgeler tercih ediliyor

Türkiye Gazatesi'nden Sezer Doğru'nun haberine göre, Gayrimenkul uzmanları, ikinci el konutlarda özellikle merkezi lokasyonlarda arsa değerinin fiyatları yüksek tuttuğuna dikkat çekiyor. Buna karşın eski yapıların deprem riski, yüksek aidatları, bakım ve güçlendirme giderleri ile enerji verimsizliği alıcıların kararlarında belirleyici oluyor.

Bu nedenle birçok alıcı, merkezi ilçelerde yaşlı bir binaya yüksek bedel ödemek yerine, gelişim aksındaki bölgelerde aynı bütçeyle daha büyük, daha güvenli ve yeni konutlara yöneliyor.

Sektör temsilcilerine göre bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

Alıcı eski konuttan neden uzaklaşıyor?

Deprem riski

Yüksek aidat

Enerji verimsizliği

Yüksek bakım ve yenileme masrafları

Sosyal donatılar da tercihi etkiliyor

Sıfır konut satışlarındaki artışın tesadüf olmadığını belirten sektör temsilcileri, vatandaşın artık yalnızca konutun fiyatını değil, binanın sunduğu güvenlik ve işletme maliyetlerini de değerlendirdiğini ifade ediyor.

Sektör temsilcilerine göre deprem güvenliği, enerji verimliliği, otopark, sosyal donatılar ve düşük bakım giderleri yeni konutları daha cazip hale getiriyor.

İpotekli satışlardaki artışa rağmen konut alımlarının yaklaşık yüzde 80'i peşin veya alternatif finansman yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. Tasarruf finansman şirketleri ve müteahhitlerin sunduğu vadeli satış modelleri de ilk el konut satışlarını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Aynı paraya neden sıfır ev?

Deprem yönetmeliğine uygun yapı

Daha düşük bakım ve tadilat masrafı

Enerji verimliliği sayesinde daha düşük faturalar

Otopark ve sosyal donatılar

Müteahhit kampanyaları ve alternatif finansman seçenekleri

Aynı bütçeyle daha fazla metrekare

Kentsel dönüşümle birlikte yeni yapı stokunun artması

Eski evi yenilemek 1 milyon lirayı buluyor

İkinci el konut alanları zorlayan bir diğer unsur ise tadilat maliyetleri. Sektör temsilcilerine göre ortalama 100-120 metrekarelik bir dairenin kapsamlı şekilde yenilenmesi halinde maliyet 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Elektrik ve su tesisatının yenilenmesi, mutfak ve banyonun değiştirilmesi, zemin kaplamaları, iç kapılar, boya, pencere doğramaları ve kombi gibi temel kalemler toplam maliyeti önemli ölçüde artırıyor.

Bu nedenle birçok alıcı, benzer bütçeyle tadilat gerektiren eski bir konut almak yerine, ek masraf gerektirmeden oturulabilecek sıfır daireleri tercih ediyor.

İstanbul'da sıfır konut talebinin yoğunlaştığı bölgeler