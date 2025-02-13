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Sigara denetimlerinde yeni dönem! Sağlık Bakanı Memişoğlu: 81 ilimizde kapsamı genişletiyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara yasağına dair denetimleri artıracaklarını dikkat çekerek, “Yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekiplerimizle 81 ilimizde geniş kapsamlı denetlemeler yapıyoruz” dedi.

Haber Merkezi
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Sigara denetimlerinde yeni dönem! Sağlık Bakanı Memişoğlu: 81 ilimizde kapsamı genişletiyoruz
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Tütün ve tütün ürünlerine yönelik denetimlerde yeni dönem başlıyor. Artık denetimler daha sıkı, daha kapsamlı olacak. Sigara denetimlerinde yeşil dedektörler ve çapraz denetimler uygulanacak. 

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Dumansız Türkiye' mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde sigara yasağına dair denetimleri artıracaklarını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından "Hedefimiz Dumansız Türkiye" mesajıyla bir paylaşım yaptı.

"Türkiye genelinde denetimlerimizi arttırıyoruz"

Türkiye genelinde sigara yasağına dair denetimleri artıracaklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İlgili Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekiplerimizle 81 ilimizde geniş kapsamlı denetlemeler yapıyoruz. Pasif içicilik nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerinin önüne geçmek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için dumansız bir yaşamı destekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz". 

Çapraz denetim nedir? 

Çapraz denetim, farklı ilden görevlendirilen yetkin sağlık personellerinin başka bir ile giderek hem rutin denetimleri yapması hem de ihbar denetimlerinde yerinde kontrolü yapması sistemidir. 

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