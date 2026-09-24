Sigara satışına yaş sınırı genişliyor: 2015 sonrası doğanlar için ömür boyu yasaklanacak

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Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni bir kanun teklifi için hazırlık yapılıyor. Taslakta, çocuk ve gençlerin tütün ürünlerine erişiminin sınırlandırılmasından sigara satışına yönelik uzun vadeli yasaklara kadar çeşitli düzenlemeler yer alıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi de olan Ergüder, ekim ayında TBMM’ye sunulması planlanan kanun teklifi hazırlıklarında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Her yıl milyonlarca kişi tütün nedeniyle hayatını kaybediyor

Dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar kişinin sigara kullandığını belirten Ergüder, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Türkiye’nin tütünle mücadelede geçmiş yıllarda önemli adımlar attığını hatırlatan Ergüder, 2003 yılında Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin imzalandığını, 2008 yılında ise kapalı alanlarda sigara kullanımını yasaklayan düzenlemenin yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Türkiye’de sigara kullanımı yeniden artıyor

Dünyada tütün kullanımında genel olarak düşüş eğilimi görülmesine rağmen Türkiye’de son yıllarda yeniden artış yaşandığını belirten Ergüder, özellikle kadınlar ve gençlerdeki kullanım oranlarına dikkat çekti.

Ergüder, kadınlarda sigara kullanımının son 10-15 yıllık dönemde yüzde 40-50 civarında arttığını, 15-24 yaş grubundaki kadınlarda ise kullanım oranındaki artışın yüzde 90’ı aştığını öne sürdü.

Sigara satışları 2025’te 8 milyar pakete ulaştı

Yeni kanun teklifinin yaklaşık bir yıldır Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde çalışıldığını belirten Ergüder, Türkiye’de sigara satışlarının da önemli ölçüde arttığını söyledi.

Ergüder’in verdiği bilgilere göre, 2012 yılında yaklaşık 91 bin ton ve 4,5 milyar paket olan sigara satışları, 2025 yılında yaklaşık 160 bin ton ve 8 milyar pakete yükseldi.

2015 sonrası doğanlara tütün ürünü satışı yasaklanacak mı?

Taslakta çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik düzenlemelerin öne çıktığını belirten Ergüder, 1 Ocak 2015’ten sonra doğan kişilere yönelik kapsamlı bir yasak öngörüldüğünü söyledi.

Buna göre taslakta, bu tarihten sonra doğan kişilerin hayatları boyunca tütün ürünlerini kullanmasının, içmesinin ve satın almasının yasaklanmasının planlandığı belirtildi.

2040 sonrası tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak mı?

Ergüder, taslakta yer alan bir diğer önemli düzenlemenin ise 2040 yılı sonrasına ilişkin olduğunu açıkladı.

Buna göre 2040 yılından itibaren Türkiye’de tütün ürünlerinin üretim ve satışının tamamen yasaklanmasının planlandığı ifade edildi.

Sigara paketlerine “sağlık vergisi” geliyor

Taslakta yer alan düzenlemelerden birinin de sigara paketlerine uygulanması planlanan “sağlık vergisi” olduğunu belirten Ergüder, bu vergiden elde edilecek gelirin koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerine aktarılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Ergüder ayrıca Türkiye’de sigaraya bağlı akciğer kanseri vakalarına dikkat çekerek, her yıl yaklaşık 35 bin kişinin sigara kullanımına bağlı akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Açık alanlarda sigara kullanımı da düzenlenecek

Hazırlanan kanun teklifinde kapalı alanlardaki mevcut yasağın yanı sıra açık alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni düzenlemelerin de yer alması planlanıyor. Bu kapsamda açık alanlarda sigara içilebilecek özel bölümlerin oluşturulması ve 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının önlenmesine yönelik düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.