Sigara satışından tüketime kadar yeni kısıtlamalar geliyor: Tam yasak için tarih belli oldu

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Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı sigara yasağı taslağıyla, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına yönelik mevcut kuralların kapsamının genişletilmesi ve yeni kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor.

Hazırlanan taslak, bu ayın üçüncü veya son haftasında Cumhurbaşkanlığı Kurumu'nda yapılması planlanan toplantıda ele alınacak. Daha sonra ise AK Parti grubu, ekim ayında taslak üzerinde çalışacak.

Boyut ve şekiller standartlaştırılacak

Söz konusu teklifin, kasım ayında ilk olarak Sağlık Komisyonu’nda, daha sonra ise Genel Kurul'da görüşülmesi beklenirken sigara paketleri de değişecek. Sigara paketlerinin boyut ve şekilleri standartlaştırılacak ve üzerlerinde logo ve sembol kullanılmayacak.

Tam yasak için tarih belli oldu

Sigara yasağı taslağına göre, tütün ve tütün ürünlerinin tamamen yasaklanacağı tarih de belli oldu. Türkiye, 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren tütün ürünlerinin satışına ve başkalarına sunulmasına son verecek. Bu kapsamlı değişikliklerin ön hazırlıklarına başlandı.

Satışta elektronik yaş doğrulaması geliyor

Hazırlanan yeni düzenlemeye göre, artık tütün ürünleri kapalı ve dışarıdan görünmeyecek dolaplarda tutulacak. Satış ise yaş doğrulaması yapılan elektronik sistemler üzerinden gerçekleştirilecek.

Plaj, park ve spor alanlarında yasak geliyor

Açık alanlarda sigara tüketimi kısıtlanacak ve çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi yerlerde sigara kullanılmayacak. Okul, hastane, kamu binası ve ibadethanelerin çevresi ve önünde bulunan yasaklı alanlar genişletilecek.

Sigara tüketimi, yeme-içme işletmelerinde sadece işletmenin yüzde 10'unu geçmeyen, 20 metrekare büyülüğünde, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda yapılabilecek. Otellerde ise sadece tütün kullananlara ayrılmış özel odalar tasarlanacak.