Sigaraya 5 lira zam geldi: Fiyatlar bugünden geçerli olacak
Sigara fiyatlarına 5 lira zam geldi. Gelen zam ile en pahalı sigara 120 liraya yükseldi.
En son şubat ayında zamlanan sigaralara yeniden zam geldi.
İki ayrı sigara grubundaki sigaralara 5 lira zam yapıldığı duyuruldu. Zamlı fiyatlarla en ucuz sigara 105 liraya yükselirken, en pahalı sigara 120 lira oldu. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
İşte güncel fiyat listesi...
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KENT D RANGE (Blue, Grey, Black): 110 TL
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KENT D RANGE LONG (Blue, Grey): 110 TL
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KENT (Switch, Switch Dark Blue): 110 TL
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KENT (Dark Blue, Dark Blue Long): 110 TL
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KENT SLIMS LONG (Blue, Grey): 115 TL
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KENT SLIMS (Black, Grey): 120 TL
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KENT (Blue, White): 120 TL
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ROTHMANS (Tüm Ürünler): 105 TL
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TEKEL 2000 (Tüm Ürünler): 105 TL
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TEKEL 2001 (Tüm Ürünler): 110 TL
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VICEROY (Tüm Ürünler): 110 TL
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PALL MALL (Tüm Ürünler): 110 TL
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MALTEPE & SAMSUN: 110 TL
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WINSTON grubunun fiyatları
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WINSTON Slender Q Line: 110 TL
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WINSTON Slender & Slender Long: 110 TL
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WINSTON Dark Blue & Deep Blue: 110 TL
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WINSTON: 115 TL
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WINSTON Slims Q Line: 120 TL
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WINSTON Slims: 120 TL
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WINSTON Xsence: 120 TL
CAMEL grubunun fiyatları
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CAMEL Slims Q Line: 105 TL
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CAMEL Slender: 105 TL
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CAMEL Deep Blue: 107 TL
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CAMEL Black & White: 108 TL
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CAMEL Yellow & Brown: 110 TL
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CAMEL Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 285 TL
LD ve MONTE CARLO grubunun fiyatları
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LD: 105 TL
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LD Slims: 105 TL
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MONTE CARLO: 105 TL
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