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Sigaraya 5 lira zam geldi: Fiyatlar bugünden geçerli olacak

Sigara fiyatlarına 5 lira zam geldi. Gelen zam ile en pahalı sigara 120 liraya yükseldi.

Haber Merkezi
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Sigaraya 5 lira zam geldi: Fiyatlar bugünden geçerli olacak
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En son şubat ayında zamlanan sigaralara yeniden zam geldi.

İki ayrı sigara grubundaki sigaralara 5 lira zam yapıldığı duyuruldu. Zamlı fiyatlarla en ucuz sigara 105 liraya yükselirken, en pahalı sigara 120 lira oldu. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

İşte güncel fiyat listesi...

  • KENT D RANGE (Blue, Grey, Black): 110 TL

  • KENT D RANGE LONG (Blue, Grey): 110 TL

  • KENT (Switch, Switch Dark Blue): 110 TL

  • KENT (Dark Blue, Dark Blue Long): 110 TL

  • KENT SLIMS LONG (Blue, Grey): 115 TL

  • KENT SLIMS (Black, Grey): 120 TL

  • KENT (Blue, White): 120 TL

  • ROTHMANS (Tüm Ürünler): 105 TL

  • TEKEL 2000 (Tüm Ürünler): 105 TL

  • TEKEL 2001 (Tüm Ürünler): 110 TL

  • VICEROY (Tüm Ürünler): 110 TL

  • PALL MALL (Tüm Ürünler): 110 TL

  • MALTEPE & SAMSUN: 110 TL

  • WINSTON grubunun fiyatları

    • WINSTON Slender Q Line: 110 TL

    • WINSTON Slender & Slender Long: 110 TL

    • WINSTON Dark Blue & Deep Blue: 110 TL

    • WINSTON: 115 TL

    • WINSTON Slims Q Line: 120 TL

    • WINSTON Slims: 120 TL

    • WINSTON Xsence: 120 TL

    CAMEL grubunun fiyatları

    • CAMEL Slims Q Line: 105 TL

    • CAMEL Slender: 105 TL

    • CAMEL Deep Blue: 107 TL

    • CAMEL Black & White: 108 TL

    • CAMEL Yellow & Brown: 110 TL

    • CAMEL Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 285 TL

    LD ve MONTE CARLO grubunun fiyatları

    • LD: 105 TL

    • LD Slims: 105 TL

    • MONTE CARLO: 105 TL