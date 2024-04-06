Sigaraya bu kez indirim geldi: Fiyatlara yansıdı!

Hafta içi art arda gelen sigara zamlarının ardından bu kez JTİ, bazı markalarda 1 TL indirim yapma kararı aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "JTİ firmasının ikinci kez revize etiği liste tüketiciler için iyi bir gelişme ama biz bayiler için çile ve eziyete dönüşmüş oluyor ve sitemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Dündar, JTİ'nin indirim kararını rakiplerinin düşük zam yapmasına bağladı.