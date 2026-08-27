Sigarayı kredi kartıyla alanlar dikkat: Tüketici Hakem Heyeti kararını açıkladı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul'da bir tüketici, kredi kartı ile yaptığı sigara alışverişinde satıcının 3 lira ilave fark talep etmesi üzerine, işlemin "ayıplı hizmet" teşkil ettiği iddiasıyla Ümraniye İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. İlgili işletmenin süresi içinde savunma vermediği başvuruya ilişkin dosya üzerinden inceleme yapıldı.

"Fiyat bilinerek iradi alışveriş yapıldı, ayıplı hizmet yok"

Heyet kararında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 13'üncü maddesinde düzenlenen ayıplı hizmet hükümlerine değinildi.

Serbest piyasa koşullarında satıcıların ürün satış fiyatlarını belirleme serbestisine sahip olduğu vurgulanan kararda, tüketicinin belirlenen bedeli bilerek ve kendi iradesiyle satın alma işlemini gerçekleştirdiği, bu nedenle somut olayda ayıplı hizmet şartlarının oluşmadığı belirtildi.

Tüketicinin talebini oy birliğiyle reddeden heyet, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde yetkili Tüketici Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğunu kaydetti.

‼️SON DAKİKA ‼️



Kredi kartıyla sigara satışında 3 TL fark alınmasıyla ilgili yapılan şikâyet, Ümraniye İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafından reddedilmiştir.



Heyet, satıcının belirlediği satış fiyatının tüketici tarafından bilerek ve kendi iradesiyle kabul edildiğini, bu nedenle… pic.twitter.com/ai3VypvCTI — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) August 27, 2026

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Karar, benzer durumlar için örnek teşkil etmektedir." ifadelerine yer verdi.