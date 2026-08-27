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Sigarayı kredi kartıyla alanlar dikkat: Tüketici Hakem Heyeti kararını açıkladı

Kredi kartıyla sigara alımında kendisinden 3 lira ilave fark tahsil edilen tüketicinin yaptığı şikâyet başvurusu hakem heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi.

Haber Merkezi
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Sigarayı kredi kartıyla alanlar dikkat: Tüketici Hakem Heyeti kararını açıkladı
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İstanbul'da bir tüketici, kredi kartı ile yaptığı sigara alışverişinde satıcının 3 lira ilave fark talep etmesi üzerine, işlemin "ayıplı hizmet" teşkil ettiği iddiasıyla Ümraniye İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. İlgili işletmenin süresi içinde savunma vermediği başvuruya ilişkin dosya üzerinden inceleme yapıldı.

"Fiyat bilinerek iradi alışveriş yapıldı, ayıplı hizmet yok"

Heyet kararında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 13'üncü maddesinde düzenlenen ayıplı hizmet hükümlerine değinildi.

Serbest piyasa koşullarında satıcıların ürün satış fiyatlarını belirleme serbestisine sahip olduğu vurgulanan kararda, tüketicinin belirlenen bedeli bilerek ve kendi iradesiyle satın alma işlemini gerçekleştirdiği, bu nedenle somut olayda ayıplı hizmet şartlarının oluşmadığı belirtildi.

Tüketicinin talebini oy birliğiyle reddeden heyet, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde yetkili Tüketici Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğunu kaydetti.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Karar, benzer durumlar için örnek teşkil etmektedir." ifadelerine yer verdi. 

 