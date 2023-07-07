Sığınmacılar için genel görüşme önergesi: Suriye ile ivedilikle anlaşmaya varılmalı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 milletvekili Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için Suriye yönetimiyle anlaşılması konusunun görüşülmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na genel görüşme önergesi verdi.

Önergede, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el Safedi ile yaptığı görüşmede Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönüşünün kendileri için öncelik olduğunu ifade ettiği ve Safedi’nin ise Suriyelilerin dönüşüne katkıda bulunan ikili alanlarda Şam hükümeti ile çalışma konusunda anlaşma sağladıklarını belirttiği aktarıldı.

Suriye ile Ürdün’ün sığınmacıların geri dönüşü için anlaşmasının Türkiye açısından değerlendirilmesi gerektiğinin kaydedildiği önerge metninde, şunlar kaydedildi:

“Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların varlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti açısından beka meselesine dönüşmüştür. Suriye iç savaşının patlak verdiği Mart 2011’den itibaren ülkemize gelmeye başlayan Suriyeli sığınmacıların sayısı, halihazırda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın resmi kayıtlarda dahi 3,5 milyonu bulmuştur. Kayıtlı olmayanlar da dahil edildiğinde bu sayının daha da yükseldiği herkesin malumudur.

"İstenmeyen olaylar meydana gelmektedir"

Şu an 81 ilimize dağılan, kendi gettolarını kuran Suriyeli sığınmacılar ile Türk vatandaşları arasında süreklilik arz eden ciddi gerginlikler yaşanmakta ve istenmeyen olaylar meydana gelmektedir. Suriyeli sığınmacıların uzayan misafirliği, ekonomik, sosyal, kültürel, demografik yapı ve kamu düzeni açısından ülkemize telafisi imkânsız bedeller ödetmektedir.

İzlediği yanlış politikalarla Türkiye’yi dünyanın en fazla sığınmacı, göçmen ve kaçkın barındıran ülkesi haline getiren AKP iktidarının halen ders almadığı görülmektedir. Türkiye’nin de Ürdün’ün izlediği politikaya benzer şekilde topraklarımızdaki Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerine dönüşü noktasında Suriye Devleti ile ivedilikle anlaşmaya varması, her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımız açısından kritik öneme sahiptir. AKP iktidarının, kendi gettolarını oluşturan Suriyeli sığınmacıların ülkemizde kalıcı kılınması yönündeki projelerden vazgeçmesi gerekmektedir.

TBMM Genel Kurulu’nda bir genel görüşme açılarak, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların dönüşü için Suriye yönetimiyle anlaşma yoluna gidilmesi konusunun ivedilikle masaya yatırılması gerekmektedir.”