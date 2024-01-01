Sigorta hissesi borsaya nazar boncuğu oldu

Şebnem TURHAN

NE OLDU: Yılın son işlem günü Merkez Bankası’nın Para ve Kur Politikası metninin yanı sıra kur korumalı mevduat ile ilgili önemli bir kararıyla tamamlandı. TCMB, TL dönüşümlü kur korumalı mevduat için yeni hesap açılışlarını sonlandırdı, dövizden dönüşümlü KKM devam edecek. BDDK verilerine göre kur korumalı mevduat 3.4 trilyon TL rekoruna ulaştıktan sonra 22 Aralık itibarıyla 2.65 trilyon TL seviyesinde. KKM'nin para birimi dağılımına ilişkin bir veri bulunmasa da ekonomistlere göre büyük bölümünü dövizden dönüşümlü mevduattan oluşuyor.

NE OLACAK: Bu hafta yurtiçinde en önemli veri enfl asyon verisi olacak. Reuters’in anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜ- FE) aralık ayında aylık yüzde 3,1 artması, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 65,1 seviyesine yükselmesi 2024 sonunda ise yüzde 42,85 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Reuters'ın dokuz katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette aralık ayı için yıllık enfl asyon tahminleri yüzde 64,1 ila yüzde 65,8 arasında değişiyor. Aylık enfl asyonda tahminler yüzde 2,5 ila yüzde 3,6 bandında yer alırken ekonomistler kış aylarında gıdanın yanı sıra konutta doğalgaz kullanımının artışının da TÜFE'ye yukarı yönlü etki edebileceğini söyledi.