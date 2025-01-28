Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a hapis cezası verildi
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
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Gazetecilik faaliyeti yürüttüğü dönemde hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla dava açılan Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş’ın yargılandığı davanın 7’nci duruşması görüldü.
Hapis cezası verildi
Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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