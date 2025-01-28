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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a hapis cezası verildi

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Haber Merkezi
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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a hapis cezası verildi
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Gazetecilik faaliyeti yürüttüğü dönemde hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla dava açılan Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş’ın yargılandığı davanın 7’nci duruşması görüldü.

Hapis cezası verildi

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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