Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a hapis cezası verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi.
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a yargılandığı davada terör örgütü üyeliğinden hapis cezası verildi.
Alağaş, terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İçişleri Bakanlığı belediyeye Vali Kemal Kızılkaya'yı kayyum olarak atandı.
Siirt Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre DEM Parti'den aday olan Sofya Alağaş, yüzde 49,64'le seçimleri kazanmıştı.