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Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a hapis cezası verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi.

Haber Merkezi
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Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a yargılandığı davada terör örgütü üyeliğinden hapis cezası verildi.

Alağaş, terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı belediyeye Vali Kemal Kızılkaya'yı kayyum olarak atandı.

Siirt Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre DEM Parti'den aday olan Sofya Alağaş, yüzde 49,64'le seçimleri kazanmıştı.

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