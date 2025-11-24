Siirt Üniversitesi'nde öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

  1. Ekonomim
Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde görev yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ (50), yerleşke içinde bulunan evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Doç. Dr. Semih Serkan Aktuğ'a ulaşılamaması üzerine durum üniversite yetkililerine bildirildi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç yardımıyla dairenin bulunduğu kata çıkıp içeri girdi. Polis ekipleriyle birlikte yapılan kontrolde, Aktuğ'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

