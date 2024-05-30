Siirt Valisi silahlı kavganın ortasında kaldı

Kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı sırada iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı.



Valinin korumaları müdahale etti



Silahlı çatışmada C.T., bacağından vuruldu. Şüpheli B.G., kaçtığı sırada Vali Kızılkaya’nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.