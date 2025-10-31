Siirt'te aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı

  1. Ekonomim
Siirt'in Kurtalan ilçesinde aile içi tartışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine ateş etti.

Saldırıda eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

