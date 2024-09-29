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Siirt'te askeri araç devrildi: Yaralılar var

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.

Haber Merkezi
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Siirt'te askeri araç devrildi: Yaralılar var
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Alınan bilgilere göre, dün gece Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'de bir askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.

Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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