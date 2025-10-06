  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Siirt’te gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Takip Et

Siirt’te gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu

Siirt'te yurtta kalan 119 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle üç günde hastaneye başvurdu. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Siirt’te gıda zehirlenmesi şüphesi: 119 öğrenci hastanelik oldu
Takip Et

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yemek yiyen 3 Ekim'de bin 195 öğrenciden 39'unun, 4 Ekim'de bin 208 öğrenciden 56'sının ve 5 Ekim'de bin 270 öğrenciden 24'ünün mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle yurt idaresince düzenlenen hasta sevk formlarıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğunu duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan muayene ve tedavi sonucunda öğrencilerimiz taburcu edilmiş olup, genel sağlık durumları iyiye yönelmiştir. Olayla ilgili olarak yemek numuneleri incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, su numuneleri ise Halk Sağlığı Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tahlil sonuçları açıklandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Partisinden ihraç edilen Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık: Eşimi vali yapmışlardıAK Parti'den ihraç edilen Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık: Eşimi vali yapmışlardıGündem
Seçil Erzan hakkında 342 yıla kadar hapis cezası istendiSeçil Erzan davasındaki Denizbank eski yöneticilerine beraat talebiGündem
Gündem
Manifest üyelerinin altı aydan bir yıla kadar hapsi isteniyor
Manifest üyeleri hakkında istenen ceza belli oldu
Seçil Erzan hakkında 342 yıla kadar hapis cezası istendi
Seçil Erzan hakkında 342 yıla kadar hapis cezası istendi
Beylikdüzü OSB'de fabrika yangını: İtfaiye ekipleri sevk edildi
Beylikdüzü OSB'de fabrika yangını: İtfaiye ekipleri sevk edildi
Ticaret Bakanlığı yanıtladı: AVM'ler pazar günü kapanacak mı?
Ticaret Bakanlığı yanıtladı: AVM'ler pazar günü kapanacak mı?
Özgür Özel, CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozet taktı
Özgür Özel, CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozet taktı
İddia: Türkiye, Beylikova’daki nadir toprak elementleri için ABD ile temaslarda
İddia: Türkiye, Beylikova’daki nadir toprak elementleri için ABD ile temaslarda