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Siirt’te kalp krizi geçiren 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Baykan ilçesinde Atabağı beldesinde yaşadığı evde kalp krizi geçiren altı yaşındaki Muhammed Yusuf Celbek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Siirt’te kalp krizi geçiren 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Siirt’in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Baykan ilçesi Atabağı beldesinde evinde fenalaşan Muhammed Yusuf Celbek ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Celbek’in cenazesi, Atabağı beldesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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