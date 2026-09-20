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Siirt'te koyun yünleri içine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Siirt'te polis ekiplerince durdurulan minibüste, koyun yünlerinin içine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Siirt'te koyun yünleri içine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
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Siirt'te minibüste koyun yünleri içine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Siirt-Kurtalan kara yolunda durdurulan bir minibüste, narkotik arama köpeği "JPO"nun da katılımıyla yapılan aramada, koyun yünlerinin içine gizlenmiş 37 kilo 600 gram esrar bulundu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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