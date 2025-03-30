  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sık sık mesaj atarak rahatsız eden kişiye Yargıtay'dan ceza
Takip Et

Sık sık mesaj atarak rahatsız eden kişiye Yargıtay'dan ceza

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sık sık mesaj attığı kişiyi rahatsız eden sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 1500 lira adli para cezasını onadı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sık sık mesaj atarak rahatsız eden kişiye Yargıtay'dan ceza
Takip Et

Dairenin kararına göre Adana'da yaşayan sanık, başka bir kişinin telefonuna karşı tarafın istememesine rağmen sık sık mesaj atarak rahatsız etti. Eylemin süreklilik arz etmesi üzerine mağdur müşteki, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu.

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan Adana 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından suçlu bulundu ve 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık, suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediğini, olay tanıklarının mahkemece dinlenilmediğini ileri sürerek mahkeme kararını temyiz etti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü, hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.

Gündem
Muharrem İnce, bayram namazını memleketinde kıldı
Muharrem İnce, bayram namazını memleketinde kıldı
İletişim Başkanlığı'ndan tutuklanan İsveçli gazeteci hakkında açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan tutuklanan İsveçli gazeteci hakkında açıklama
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri ziyareti: Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri ziyareti: Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok
Eski AK Parti Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu hayatını kaybetti
Eski AK Parti Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu hayatını kaybetti
Yoğun bakımdaydı: Mahir Polat anjiyoya alındı
Yoğun bakımdaydı: Mahir Polat anjiyoya alındı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Siyasi süreç desteklenmeye devam edilecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Siyasi süreç desteklenmeye devam edilecek