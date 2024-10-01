Sıla bebeğin teyzesi kötü haberi verdi: Bu şekilde giderse kaybedeceğiz

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu adli tıp raporuyla belirlendi. Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alındı.

Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde tedavisi devam ediyor.

"Durumunda iyileşme yok, kötüye gidiyor"

Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, her gün bebeğin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi. Aldıkları son bilginin kendilerini üzdüğünü aktaran Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.' Ümidimiz sadece Allah'tan" dedi. Akyüz, her gün babasının da Sıla bebeği gördüğünü belirtti. Akyüz, 24 gün boyunca kimseyle görüşmediklerini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.