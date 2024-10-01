  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sıla bebeğin teyzesi kötü haberi verdi: Bu şekilde giderse kaybedeceğiz
Takip Et

Sıla bebeğin teyzesi kötü haberi verdi: Bu şekilde giderse kaybedeceğiz

Tekirdağ'da cinsel istismara maruz kalan 2 yaşındaki Sıla bebek, yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Teyzesi, Sıla'nın sağlık durumunda henüz bir iyileşme olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sıla bebeğin teyzesi kötü haberi verdi: Bu şekilde giderse kaybedeceğiz
Takip Et

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu adli tıp raporuyla belirlendi. Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alındı.

Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde tedavisi devam ediyor.

"Durumunda iyileşme yok, kötüye gidiyor"

Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, her gün bebeğin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi. Aldıkları son bilginin kendilerini üzdüğünü aktaran Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.' Ümidimiz sadece Allah'tan" dedi. Akyüz, her gün babasının da Sıla bebeği gördüğünü belirtti. Akyüz, 24 gün boyunca kimseyle görüşmediklerini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.

Bursa eski Cumhuriyet Başsavcısı'na 7,5 yıl hapisBursa eski Cumhuriyet Başsavcısı'na 7,5 yıl hapisGündem

 

Sanko Enerji gözünü yurt dışına diktiSanko Enerji gözünü yurt dışına diktiŞehirler

 

Gündem
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan Ankara'da yeni eylem kararı
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'ndan Ankara'da yeni eylem kararı
İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
Sinan Ateş cinayeti davası: Eray Özyağcı'nın 'tetik' işareti hakkında suç duyurusu kararı
Sinan Ateş cinayeti davası: Eray Özyağcı'nın 'tetik' işareti hakkında suç duyurusu kararı
Dışişleri'nden son dakika Lübnan açıklaması! Tahliye için plan hazır
Dışişleri'nden Lübnan açıklaması! Tahliye için plan hazır
Genç kadın kabusu yaşıyor! 13 gündür durmadan hapşırıyor
Genç kadın kabusu yaşıyor! 13 gündür durmadan hapşırıyor
Özgür Özel, CHP'lilerin Erdoğan'ı ayakta karşılaması hakkında açıklama yaptı
Özgür Özel, CHP'lilerin Erdoğan'ı ayakta karşılaması hakkında açıklama yaptı