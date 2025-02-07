  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sıla bebek davasında bugün karar verilecek
Takip Et

Sıla bebek davasında bugün karar verilecek

Türkiye'yi derinden sarsan Sıla bebek davasında bugün karar duruşması görülecek. Önceki duruşmada anne Bakiye’nin akıl sağlığının yerinde olduğu adli raporla tespit edilmişti. Dava kapsamında, anne Bakiye’nin yanı sıra birlikte yaşadığı kişi, iki komşu çocuğu ve çocuklardan birinin babası olmak üzere toplam 5 sanık yargılanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sıla bebek davasında bugün karar verilecek
Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 Ağustos'ta Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı Sıla Yeniçeri'yi Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Anne, vücudunda morluklar bulunan Sıla’nın komşusunda kaldığı sırada düşerek yaralandığını iddia etti. Ancak 8 Eylül akşamı, ailesi tarafından yeniden aynı hastaneye götürülen Sıla Yeniçeri’nin baygın halde olduğu ve vücudunda darp izleri ile morlukların bulunduğu belirlendi. Doktorların şüpheli durumu fark edip polise bildirmesi üzerine olay yargıya taşındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Sıla bebek, ameliyat sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı, sonra hayatını kaybetti.

Sıla bebek davasının ikinci duruşmasında Anne Bakiye Yeniçeri'nin akıl sağlığına ilişkin rapor mahkemede okundu. Sıla bebeğin annesinin akıl sağlığının yerinde olduğu raporla kanıtlandı. Anne Bakiye Yeniçeri kendini mahkemede “Parkta düştüğünü biliyorum. Kesinlikle bakım yükümlülüğünü ihmal etmedim” diyerek savundu.

Karar bugün verilecek

Çarşamba günü yapılan duruşmada sanık çocuklardan birinin avukatı ek süre talep etti, mahkeme ise ara karar vererek duruşmayı erteledi.

Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davaya bugün devam edilecek.

İstenen cezalar

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y, çocuk sanıklardan birinin babası olan komşu K.A. ve Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince, çocuk sanıklar G.K. ve K.A. hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edilmişti. Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istenmişti.

Çocuk sanıklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

Ameliyat olan MHP lideri Bahçeli'den 6 Şubat paylaşımıAmeliyat olan MHP lideri Bahçeli'den 6 Şubat paylaşımıGündem

 

Panama, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden resmen ayrılacağını duyurduPanama, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden resmen ayrılacağını duyurduKüresel Ekonomi

 

Gündem
Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı: 1.5 yıldır çocuklarım için bir lira nafaka alamıyorum
Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı: 1.5 yıldır çocuklarım için bir lira nafaka alamıyorum
Bakanlık harekete geçti! Başıboş köpekler için yeni adım
Bakanlık harekete geçti! Başıboş köpekler için yeni adım
MİT'ten nokta operasyon! Hedef listesinde olan terörist Murat Keleş öldürüldü
MİT'ten nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Murat Keleş öldürüldü
Narin cinayetinde yeni gelişme! Bakanlık, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz etti
Narin cinayeti: Bakanlık, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz etti
Başakşehir'de kauçuk imalathanesinde büyük yangın!
Başakşehir'de kauçuk imalathanesinde büyük yangın!
Yargı reformunda yeni düzenleme: ‘İyi hâl’ ve ‘haksız tahrik’ indirimi kalkıyor
Yargı reformunda yeni düzenleme: ‘İyi hâl’ ve ‘haksız tahrik’ indirimi kalkıyor