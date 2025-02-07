Sıla bebek davasında bugün karar verilecek

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 Ağustos'ta Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı Sıla Yeniçeri'yi Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Anne, vücudunda morluklar bulunan Sıla’nın komşusunda kaldığı sırada düşerek yaralandığını iddia etti. Ancak 8 Eylül akşamı, ailesi tarafından yeniden aynı hastaneye götürülen Sıla Yeniçeri’nin baygın halde olduğu ve vücudunda darp izleri ile morlukların bulunduğu belirlendi. Doktorların şüpheli durumu fark edip polise bildirmesi üzerine olay yargıya taşındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Sıla bebek, ameliyat sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı, sonra hayatını kaybetti.

Sıla bebek davasının ikinci duruşmasında Anne Bakiye Yeniçeri'nin akıl sağlığına ilişkin rapor mahkemede okundu. Sıla bebeğin annesinin akıl sağlığının yerinde olduğu raporla kanıtlandı. Anne Bakiye Yeniçeri kendini mahkemede “Parkta düştüğünü biliyorum. Kesinlikle bakım yükümlülüğünü ihmal etmedim” diyerek savundu.

Karar bugün verilecek

Çarşamba günü yapılan duruşmada sanık çocuklardan birinin avukatı ek süre talep etti, mahkeme ise ara karar vererek duruşmayı erteledi.

Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davaya bugün devam edilecek.

İstenen cezalar

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y, çocuk sanıklardan birinin babası olan komşu K.A. ve Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince, çocuk sanıklar G.K. ve K.A. hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edilmişti. Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istenmişti.

Çocuk sanıklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.