  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sıla bebek davasında yeni gelişme: İddianame kabul edildi
Takip Et

Sıla bebek davasında yeni gelişme: İddianame kabul edildi

Uğradığı cinsel istismar ve darp nedeniyle 2 yaşında yaşamını yitiren Sıla bebekle ilgili Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iki ayrı iddianame kabul edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sıla bebek davasında yeni gelişme: İddianame kabul edildi
Takip Et

Tekirdağ'da uğradığı cinsel istismar ve şiddet nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 5 şüpheli hakkında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 2 ayrı iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, anne B.Y (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesine ve suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemeler incelenen iddianamelerin kabulüne karar verdi

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede de suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

BM: Gazze'de açlık kritik seviyelere ulaştıBM: Gazze'de açlık kritik seviyelere ulaştıDünya

 

SON DAKİKA... Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldıSON DAKİKA... Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldıGündem

 

RTÜK toplanıyor! Yayın durdurma cezası çıkabilirRTÜK toplanıyor! Yayın durdurma cezası çıkabilirGündem

 

Gündem
SON DAKİKA... Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi ile ilgili yeni karar
RTÜK toplanıyor! Yayın durdurma cezası çıkabilir
RTÜK toplanıyor! Yayın durdurma cezası çıkabilir
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde başladı (Canlı yayın)
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde başladı (Canlı yayın)
Siyasette kreş tartışması sürüyor: Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
Siyasette kreş tartışması sürüyor: Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
Belediyelerin açtıkları kreşler kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Erdoğan'dan belediye kreşleriyle ile ilgili ilk açıklama
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: Biz kamuyuz, polemiğe girmeyiz
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: Biz kamuyuz, polemiğe girmeyiz