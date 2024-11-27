Sıla bebek davasında yeni gelişme: İddianame kabul edildi

Tekirdağ'da uğradığı cinsel istismar ve şiddet nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 5 şüpheli hakkında hazırlanan ve Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 2 ayrı iddianame kabul edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca, anne B.Y (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesine ve suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemeler incelenen iddianamelerin kabulüne karar verdi

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede de suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.