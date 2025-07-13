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Silah bırakma törenine katılanların giderlerini karşılayan isim belli oldu

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenine katılan yaklaşık 150 kişinin ağırlama giderlerinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Silah bırakma törenine katılanların giderlerini karşılayan isim belli oldu
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kenti kırsalında gerçekleştirilen ve tarihi bir adım olarak değerlendirilen PKK’lı 30 kişilik bir grubun silahlarını imha etmesi töreniyle ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

DEM Parti tarafından organize edilen tören için aralarında baro başkanları, STK temsilcileri, Barış Anneleri, milletvekilleri ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 150 davetli IKBY’ye götürüldü.

Medyascope'dan Ferit Aslan'ın haberine göre dört otobüs ile giden davetlilerin organizasyonunu DEM Parti hazırlarken, davetlilerin Irak Kürdistan topraklarındaki ağırlamasını Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani üstlendi.

Davetlilerin Erbil’de otellerde konuklaması, özel protokol araçları ile tören alanına götürülmesi ve davetlilerin yemek ihtiyaçlarını üstelenen Barzani’ye DEM Parti heyeti teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Leyla Zana, Ahmet Türk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır, Çiğdem Kılıç Uçar; milletvekilleri Ayşegül Doğan, Sırrı Sakık, Berdan Öztürk, Mehmet Kamaç, Meral Danış Beştaş ve Serhat Eren’den oluşan DEM Parti ekibi silah bırakma töreninden sonra Barzani’yi ziyaret etti ve kendisine barış için gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür etti.

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