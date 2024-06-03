  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Takip Et

Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'da düzenlenen “Mercek-20” operasyonunda; yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, Doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen "Mercek-20" operasyonunda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Mercek-20" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonda, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Prof. Dr. Görür'den kritik uyarı: Yarın depremde ne olur düşünemiyorum bileProf. Dr. Görür'den kritik uyarı: Yarın depremde ne olur düşünemiyorum bileGündem

 

İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları (3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları)İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları (3 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları)Ekonomi

 

Uzmanı yanıtladı: Mevduat faizlerindeki düşüş devam eder mi?Uzmanı yanıtladı: Mevduat faizlerindeki düşüş devam eder mi?Ekonomi

 

Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyorMeteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyorGündem

 