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Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 80 bin adet silah parçası ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar’da yapılan operasyonda, birleştirildiğinde 3 bin 450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 80 bin adet silah parçası ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’da yapılan operasyonda, birleştirildiğinde 3 bin 450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildiğini belirterek, "Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığımızca 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı' suçundan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ülkemizin her köşesinde, ruhsatsız silah ticareti yapan silah kaçakçılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor ve etmeye devam edecek.

Afyonkarahisar Valimizi, operasyonu koordine eden Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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