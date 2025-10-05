Silahla ateş edenlere verilen cezalar yükselecek

  1. Ekonomim
AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi taslağına göre, yerleşim alanlarında silahla ateş açanlara verilen hapis cezaları artırılacak. Buna göre, mevcutta 6 ay olan alt sınır 1 yıla, 3 yıl olan üst sınır ise 5 yıla yükseltilecek.

AK Parti’nin TBMM Adalet Komisyonu üyesi hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenen teklif kapsamında, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve çeşitli yasalarda önemli değişiklikler yapılacak.

1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek

Teklife göre, meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla yükseltilecek. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Trafikte yol kesme eylemi müstakil suç olarak düzenlenecek

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi TCK'de müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

